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В Волынской области по программе Большое строительство в этом году отремонтировали 48,7 км дорог к основной туристической приманке края – озерам Свитязь и Шацкому национальному природному парку. Речь идет об автодорогах Т-03-02, Т-03-06, Т-03-01, сообщила пресс-служба Укравтодора.

Так, отремонтировано 26 км Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ от села Пища до села Положево.

Обновлена на всей протяженности - 22,5 км - дорога Т-03-06/Т-03-02 / - Шацк - Вилыца - Припять - Любохины - /Т-03-08/ от поселка Шацк до села Любохины.

«Маршруты к Шацким озерам стали комфортными и безопасными. Подрядные организации работали с марта. За этот отрезок времени отремонтировано почти 48 км дорог к природному парку. До ремонта их покрытие было из щебня и брусчатки», - комментирует заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

На 48 километрах обустроено трехслойное дорожное покрытие, состоящее из прочного щебеночно-песчаного основания и двух слоев из асфальтобетонной смеси. На новое дорожное покрытие подрядные предприятия предоставляют пятилетний гарантийный срок», - добавил он.

Также нанесена разметка, установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, обустроены посадочные площадки, установлены новые и отремонтированы существующие автопавильоны. В пределах населенных пунктов проложены тротуары, а также проведено устройство обочин и их укрепление.
ForUm

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