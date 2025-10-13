﻿
Рух однією з центральних вулиць Києва обмежать до кінця жовтня

У столиці з 13 до 31 жовтня частково обмежать рух транспорту в центрі міста — на вулиці Богдана Хмельницького в Шевченківському районі. Обмеження пов’язані з ремонтом тротуару на ділянці від будинку №52 до вулиці Михайла Коцюбинського, повідомили у пресслужбі КК «Київавтодор».

«Дорожники запланували оновлення покриття тротуару. Просимо вибачення за тимчасові незручності», — йдеться у повідомленні комунальної корпорації. У «Київавтодорі» закликали водіїв за можливості об’їжджати цю частину центру столиці.

Ремонтні роботи планують завершити до кінця місяця, після чого рух вулицею Хмельницького відновлять у звичайному режимі.

Як повідомляло раніше ForUa, на вихідних була перекрита низка вулиць столиці через «Київський марафон Незламності. Герої Нації».

 

 

 

 

 

 

 

 

