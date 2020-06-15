Полицейские задержали пять человек возле Шевченковского районного суда Киева.

Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались, заявили в столичном главке.

Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка.

«Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий», - говорится в собщении.

Напомним, под Шевченковским районным судом, где избирают меру пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.