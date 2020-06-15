Под Шевченковским районным судом, где избирают меру пресечения Сергею Стерненко, произошли столкновения между активистами и правоохранителями, сообщил волонтер Роман Синицын.

Здание суда находится под усиленной охраной.

Как сообщалось, в Киеве 12 июня Шевченковский суд начал избирать меру пресечения Сергею Стерненко. Тогда несколько сотен человек пришли под суд поддержать активиста.

В частности, тогда под суд пришли экс-глава Минздрава Ульяна Супрун вместе с супругом Марком, народные депутаты Александра Устинова, Гео Лерос и другие.

Выразили желание взять Стерненко на поруки народный депутат Яна Зинкевич, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, депутаты от «Европейской солидарности», «Голоса» и другие. В целом, по словам Стерненко, тех, кто хотел взять его на поруки еще в пятницу, было более 100 человек.

Ранее, 11 июня, в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.