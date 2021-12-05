Гражданин Украины умер 3 декабря во время задержания полицией в Скерневице (Польша).

Об этом говорится в материале польского издания Fakt, передают Українськi Новини.

Издание сообщает, что в 19:00 38-летний мужчина напал с дубинкой на женщину на автобусной остановке.

Отмечается, что мужчина был агрессивно настроен и кидался на прохожих.

По словам пресс-секретаря районной прокуратуры Кшиштофа Копани, мужчину до приезда полиции задержали граждане, затем полиция надела на него наручники, никаких других мер не применялось.

После задержания мужчина сказал, что плохо себя чувствует, и потерял сознание, а через некоторое время умер, несмотря на предоставленную медицинскую помощь.

Копаня отметил, что умерший является гражданином Украины.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.