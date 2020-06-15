Полицейские устанавливают все обстоятельства повреждения панно на территории мемориального комплекса в Свалявском районе, сообщает пресс-служба закарпатского облглавка.

Вчера, 14 июня, в ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой говорится о повреждении панно на территории мемориального комплекса в Сваляве.

Данное событие было зарегистрировано и начата проверка. На место происшествия направили сотрудников следственно-оперативной группы, при осмотре предварительно установили, что указанные повреждения вероятно были вызваны в результате неблагоприятных погодных условий.

Сейчас проверка продолжается. Устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия.

«В случае подтверждения факта вандализма работники полиции приложат максимум усилий для установления правонарушителей и предоставят их действиям правовую оценку», - заявили в полиции.

Как сообщал ForUm, ранее об акте вандализма в важном месте для украинских венгров – около Стены плача в Свалявском мемориальном парке на Закарпатье заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьердь Дупка также сообщил, что вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача.