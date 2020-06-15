Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об акте вандализма в важном месте для украинских венгров – около Стены плача в Свалявском мемориальном парке на Закарпатье.

«Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации на Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией», - написал он в Facebook.

Кулеба отметил, что расследованием этого позорного акта уже занимаются правоохранители.

«Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде», - написал он.

Как сообщил 13 июня секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьердь Дупка, вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача.

«Панно, которое содержит информацию на трех языках (украинском, венгерском, немецком), сорвали и осквернили. Смотритель парка, Дьердь Арделан написал заявление в правоохранительные органы. Свалявская полиция разыскивает виновных. Факты подтверждают, что это могли совершить венгерские ненавистники. Это политическое преступление против венгров и немцев. Кому-то или заказчику не понравилась описанная тут правда», - отметил Дупка.