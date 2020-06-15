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Киевские пляжи сегодня открыты только как прибрежные зоны отдыха, купаться на них запрещено. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Купаться на городских пляжах сегодня запрещено – пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие же должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день», - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 15 июня еще у 53 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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