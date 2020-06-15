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Еще у 53 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Двое больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, возросло на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели в том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет и трое девочек - 4, 5, и 6 лет. 27 мужчин от 20 до 87 лет и двое мальчиков, которым 5 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе -12, в Соломенском – 9. В Деснянском и Дарницком районах - по 7 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 июня подтверждено 31810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умер.
ForUm

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