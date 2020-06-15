Работа баров, ночных клубов и развлекательных центров в столице до сих пор запрещена, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не разрешал. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. - Они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров», - сообщил Кличко.

Штраф для учреждений-нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривен.

«И я снова обращаюсь к правоохранителям: сразу реагировать на информацию о подобных нарушениях и пресекать их. Иначе - мы не удержим эпидемиологической ситуации», - отметил Кличко.