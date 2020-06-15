В Украине с 15 июня возобновляется международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за эпидемии коронавируса.

12 июня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

«Прерогатива в открытии границ будет оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете», -сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По информации чиновника, украинцы смогут летать без ограничений на границе в Албанию и США, с соблюдением карантина 14 дней – в Великобританию, без ограничений на границе и тестированием по прибытии - в Турцию.

Также с 27 июня граждане Украины смогут летать в Тунис с тестированием по прибытии. А такие страны, как Кипр, Черногория, Грузия, Греция будут рассматривать возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.

Как отметил директор государственного предприятия «Международный аэропорт Борисполь» Павел Рябикин, в день открытия Украиной международного авиасообщения в аэропорту запланировано 15 рейсов.

Кабмин ввел в Украине с 12 марта карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

До 22 июня в Украине действует адаптивный карантин.