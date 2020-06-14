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В понедельник, 15 июня, Украина вновь открывает все пункты пропуска в аэропортах и возобновляет международные рейсы.

Как заявил ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, уже с 15 июня украинцы вновь смогут летать в такие государства:

Албания и США — без ограничений на границе;

Великобритания — с соблюдением 14-дневного карантина по прибытию;

Турция — без ограничений на границе, но с тестированием в аэропорту после прилета.

С 27 июня:

Тунис — с тестированием по прибытию.

С 1 июля — будет рассмотрена возможность открытия границ (в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине) с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией.

Напомним, аэропорт «Киев» возобновляет рейсы с 15 июня.
ForUm

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