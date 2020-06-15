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14 июня около 15:00 в Киеве на проспекте Палладина во время патрулирования было обнаружено ДТП с пропавшими: между автомобилем Nissan и неизвестным авто, которое уехало с места происшествия, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Экипаж командира роты остановился для выяснения деталей и оформления ДТП.

Во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспекторшу патрульной полиции.

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и ЗЧМТ.

 
ForUm

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