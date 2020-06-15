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Участница соревнований «Ультра-Трейл Куяльник» в Одесской области Екатерина Катющева, поиски которой длились 8 часов, умерла, сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

«К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов», - написал он в Facebook.

Катющева исчезла во время ультрамарафона вечером 13 июня. Девушку, которая около 14:00 отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры, впрочем их попытки не дали результата.

Девушку нашли возле водоема без сознания. Полицейские немедленно доставили ее в медицинское учреждение. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а затем, пролежав до ночи, - переохлаждение.

 
ForUm

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