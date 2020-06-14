В воскресенье, 14 июня, полицейским в Одесской области удалось найти спортсменку Екатерина Катющеву, которая пропала днем ранее во время прохождения марафонской дистанции.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

«Девушку нашли возле водоема без сознания. Полицейские немедленно направили ее в медицинское учреждение. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а потом, пролежав до ночи - переохлаждение. Сейчас она находится в больнице, ее состояние улучшается», - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что для поисков девушки были задействованы правоохранители, кинологи, специальное подразделение ГУ НП с устройствами ночного видения. Позже подключились специалисты уголовного блока.