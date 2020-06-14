По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовые Киев и десять областей. Во всех регионах превышен показатель инцидентности.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.
На сегодня показатель инцидентности превышен следующих регионах:
Киев - 16,38
Винницкая область - 16,64
Волынская область - 33,55
Житомирская область - 13,58
Закарпатская область - 24,73
Ивано-Франковская область - 12,14
Львовская область - 26,92
Ровенская область - 25,59
Тернопольская область - 14,64
Черновицкая область - 30,74
Черниговская область - 13,23
Напомним, в Украине впервые зафиксировано более 700 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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