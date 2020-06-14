По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовые Киев и десять областей. Во всех регионах превышен показатель инцидентности.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.

На сегодня показатель инцидентности превышен следующих регионах:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ровенская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23

Напомним, в Украине впервые зафиксировано более 700 новых случаев инфицирования коронавирусом.