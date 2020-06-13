За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом. Это новый рекорд. Также известно, что за вчерашний день 409 человек выздоровели, а 10 — умерли.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
С начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 — умерли от осложнений. Продолжают болеть 15650 человек.
Всего подтвержденных случаев:
Винницкая обл. — 1369 (851 выздоровел)
Волынская обл. — 1354 (444 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 990 (721 выздоровел)
Донецкая обл. — 290 (128 выздоровели)
Житомирская обл. — 1032 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1583 (682 выздоровели)
Запорожская обл. — 521 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1695 (1001 выздоровели)
г. Киев — 3838 (1164 выздоровели)
Киевская обл. — 1961 (711 выздоровели)
Кировоградская обл. — 577 (471 выздоровел)
Луганская обл. — 52 (46 выздоровели)
Львовская обл. — 2658 (604 выздоровели)
Николаевская обл. — 320 (212 выздоровели)
Одесская обл. — 1081 (423 выздоровели)
Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. — 2297 (1274 выздоровели)
Сумская обл. — 208 (163 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1403 (1011 выздоровели)
Харьковская обл. — 1498 (692 выздоровели)
Херсонская обл. — 179 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 554 (407 выздоровели)
Черкасская обл. — 536 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. — 3869 (1215 выздоровели)
Черниговская обл. — 385 (81 выздоровели).
Всего в Украине за время эпидемии исследовали 479 111 образцов методом ПЦР и 75928 образцов — методом ИФА.
Больше всего случаев 12 июня зафиксировали во Львовской области — 132, на Закарпатье — 77 случаев и в Киеве — 72.
Напомним, у супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
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