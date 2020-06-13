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За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом. Это новый рекорд. Также известно, что за вчерашний день 409 человек выздоровели, а 10 — умерли.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

С начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 — умерли от осложнений. Продолжают болеть 15650 человек.

Всего подтвержденных случаев:

Винницкая обл. — 1369 (851 выздоровел)

Волынская обл. — 1354 (444 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 990 (721 выздоровел)

Донецкая обл. — 290 (128 выздоровели)

Житомирская обл. — 1032 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1583 (682 выздоровели)

Запорожская обл. — 521 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1695 (1001 выздоровели)

г. Киев — 3838 (1164 выздоровели)

Киевская обл. — 1961 (711 выздоровели)

Кировоградская обл. — 577 (471 выздоровел)

Луганская обл. — 52 (46 выздоровели)

Львовская обл. — 2658 (604 выздоровели)

Николаевская обл. — 320 (212 выздоровели)

Одесская обл. — 1081 (423 выздоровели)

Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. — 2297 (1274 выздоровели)

Сумская обл. — 208 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1403 (1011 выздоровели)

Харьковская обл. — 1498 (692 выздоровели)

Херсонская обл. — 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 554 (407 выздоровели)

Черкасская обл. — 536 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3869 (1215 выздоровели)

Черниговская обл. — 385 (81 выздоровели).

Всего в Украине за время эпидемии исследовали 479 111 образцов методом ПЦР и 75928 образцов — методом ИФА.

Больше всего случаев 12 июня зафиксировали во Львовской области — 132, на Закарпатье — 77 случаев и в Киеве — 72.

Напомним, у супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
ForUm

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