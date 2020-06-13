Из-за осложнения погодных условий в Украине обесточены 80 населенных пунктов в семи областях, сообщила пресс-служба ГСЧС в субботу, 13 июня.
«12 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черновицкая - 28, Черкасская - 14, Кировоградская - 12, Львовская - 11, Закарпатская - 8 и Донецкая – 7», - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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