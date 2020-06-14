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С начала эпидемии в мире COVID-19 обнаружили у 7 млн 872 тысяч 620 человек, из них выздоровели 4 млн 42 тысячи 463, а 432 475 — умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться более 3 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор лидируют США. Там COVID-19 уже подтвердили у более чем 2 млн человек. Из них 854 106 пациентов выздоровели, а 117 527 — умерли от осложнений. В стране лечится еще более миллиона человек.

Второе место по количеству инфицированных занимает Бразилия, где COVID-19 подтвердили более чем у 850 тысяч человек. Летальных случаев зафиксировали 42 791, в то время выздоровели более 457 тысяч человек.

На третьем месте — Россия. За все время там обнаружили 520 129 людей с коронавирусом, из них более 274 тысячи уже выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низкой (6 829) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Замыкают пятерку «стран-лидеров» Индия с 321 626 инфицированными и Великобритания с 294 375 случаями.

В Италии, которая была эпицентром распространения коронавируса в Европе, в общем зафиксировали 236 651 инфицированного. Более 174 тысячи человек уже выздоровели, еще 27 тысяч продолжают лечиться. Также 34 301 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19.

В Китае, откуда началась пандемия, в общем обнаружили 83 132 пациентов с коронавирусом — 57 случаев за последние сутки. С начала эпидемии там умерли 4 634 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 369. Еще болеют 129 человек.

Украина оказалась на 35 месте по количеству инфицированных среди стран и регионов, где обнаружили коронавирус. С начала эпидемии COVID-19 здесь обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 — умерли от осложнений. Продолжают болеть 15 650 человек.

Напомним, число зафиксированных случаев COVID-19 в Украине пошло на спад после трехдневного роста и антирекордов.
ForUm

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