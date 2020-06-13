По состоянию на вечер пятницы, 12 июня в Ровенской области подтвердили 55 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.
Глава области заявил, что возраст новых больных от 3 до 83 лет.
Таким образом в Ровенской области всего подтвердили 2297 случаев коронавируса. Вылечились 1254 жителя области, а умерли 46.
Ровенская область занимает четвертое место среди регионов Украины по числу заболевших коронавирусом.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 29 753 человека, из них выздоровели 13 564, летальных исходов — 870.
Напомним, у супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.
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