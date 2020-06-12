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С 15 июня 2020 Укрзализныця возобновляет движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт «Борисполь», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Сейчас запланировано ежедневное курсирование шести поездов - по три утром и вечером.

Указанные поезда будут делать промежуточные остановки на станции Выдубичи и Дарница.

Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
ForUm

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