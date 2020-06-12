Православные Черногории продолжат борьбу против антицерковного закона в стране.

Фото: Черногорско-Приморская митрополия

Об этом заявил митрополит Амфилохий (Радович), сообщает сайт Черногорско-Приморской митрополии.

«Люди, духовно пробужденные, свободные от земного страха собираются, чтобы засвидетельствовать свою верность живому Богу – Богу любви, и свою любовь к другим, призывая и остальных к всеобщей братской любви и примирению. Наши собрания также являются мольбой и стимулом для тех, кто сейчас у власти, чтобы они протрезвели и не принимали преступных законов, не отнимали ничего для себя и своей власти, тем более – у Церкви Божией», - сказал митрополит Амфилохий.

По его словам, нынешние власти Черногории «продолжают дело оккупантов» и грабят древние святыни, построенные во славу Божию, а «не для монахов или правителей».

«Должно пройти время тех, кто продолжает дело оккупантов и не дает обновить то, что оккупанты разрушили. Поэтому мы продолжим наши шествия и крестные ходы, соблюдая меры здравоохранения. Хотя они и не дали обещания изменить закон о религиозных объединениях, я и далее надеюсь. <...> Тот, кто верит в Бога, для кого Церковь свята, не должен голосовать за такую безбожную власть», – сказал митрополит Амфилохий и призвал верующих не голосовать за «безбожные власти» Черногории на предстоящих в сентябре этого года парламентских выборах.

Как ранее сообщалось в СМИ, полиция Черногории завела уголовное дело на Черногорско-Приморскую митрополию и митрополита Амфилохия за несогласованное строительство монастырского объекта.