Административно-территориальная реформа – одна из самых важных и успешных реформ и должна быть завершена до местных выборов, назначенных на октябрь этого года.

Об этом в пятницу, 12 июня, открывая внеочередное заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы в октябре, как и запланировано, должны провести местные выборы по новому административному делению, чтобы страна могла двигаться дальше в части улучшения сервиса государства для граждан. Тормозить и затягивать процесс нельзя. Реформа в первую очередь делается для людей, для их комфорта», - сказал он.

Чтобы общины могли успешно функционировать, считает премьер-министр, нужно перейти к следующему этапу реформы – субрегиональному уровню, формированию оптимизированных районов. «Именно поэтому наша цель - утвердить новый проект районирования областей, чтобы власть работала наиболее эффективно, но не дублировала никакие функции. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Кстати, существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века и не отвечают современным стандартам по очень многим критериям. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5000 человек, а есть районы, где проживает более 180 тысяч человек. Поэтому есть большие перекосы, и возникают сложности в управлении. Ответственность у таких районов одинакова, а нагрузка разная и поэтому это, конечно, тоже надо исправлять», - подчеркнул Шмыгаль.

Также, по словам главы правительства, очень важно продолжить обсуждать изменения в Конституцию в части децентрализации. «Такое публичное обсуждение должно согласовать все спорные вопросы и максимально учесть принципы Европейской хартии местного самоуправления», - убежден премьер-министр.