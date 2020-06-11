Запоздалое метеорологическое лето на шестой день в столице отметилось двумя температурными рекордами.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 10 июня во Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 26,3 ° С, что на 0,3 ° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года или 135-летней давности.

Ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже 20,6° С. Прошлогоднее предыдущее рекордное значение + 20,2° С превышено на 0,4° С.

Напомним, метеорологическое лето началось 5 июня – на 3 недели позже климатического срока.