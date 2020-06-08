По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднесуточная температура воздуха 4 июня составила + 13,6° С, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля – всего 116 дней.

Согласно прогнозу Украинского Гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права.

Метеорологическое лето началось 5 июня – на 3 недели позже климатического срока. Среднесуточная температура воздуха в Киеве в пятницу составляла + 16,5 С и дальше будет расти.

Позже всего лето за 140 лет пришло в Киев 7 июня - в 1990 и 2001 годах.