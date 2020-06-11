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Количество зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства, передает УНИАН.

«У нас на сегодня количество зарегистрированных безработных - это более 514 тысяч человек. Для сравнения: по состоянию на 12 марта, когда мы ввели карантин, это было 361 тысяча ... Получили статус безработного с начала карантина 276 тысяч человек. На сегодня трудоустроено 142,7 тысячи человек из тех, кто получил статус безработного», - сказал он.

Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине количество безработных составляло 501 тысячу человек (на 196 тысяч, или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года).

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

 
ForUm

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