С января 2022 г. в Украине начала действовать программа «Рука помощи», по которой безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

Как сообщает Министерство социальной политики, на реализацию этой программы в принятом Верховной Радой госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн, пишет UA.NEWS.

Беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть.

Весомое преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно.

Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-плане будущего дела.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

По данным Госстата, в III квартале 2021 года в Украине насчитывалось по 1,6 млн безработных, что столько же, как и во II квартале. Уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше снизился в третьем квартале 2021 года до 9,1%, а в возрасте 15-70 лет – до 9,2%.