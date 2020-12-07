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Общий объем государственных расходов на выплаты безработным с начала 2020 года составил 14,55 млрд грн. Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос «Экономической правды».

Большую часть средств на выплаты безработным составили средства Фонда социального страхования на случай безработицы (10,3 млрд грн). Еще 4,25 млрд грн выплатили из Фонда противодействия коронавируса.

С мая 2020 года государство также делало выплаты помощи по частичной безработице. Их делали исключительно из Фонда противодействия коронавируса. Общий объем этих расходов составил 2,61 млрд грн.

Наиболее активно выплаты пособий по безработице осуществляли летом: в июне на них потратили 1,54 млрд грн, в июле - 1,79 млрд грн, а в августе - 1,59 млрд грн.

По итогам ноября 2020 года государство потратило на поддержку безработных почти 1,3 млрд грн. Для сравнения, в ноябре 2019 расходы на поддержку безработных составляли 756,26 млн грн.

Эти выплаты ввели после секвестра государственного бюджета, который состоялся в апреле 2020 года в связи с объявлением жесткого карантина. Тогда же правительство решило увеличить финансирование Фонда социального страхования из бюджета.
ForUm

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