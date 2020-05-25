также в разделеЭкономика
Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить 47
Нафтогаз снизил цены для промышленности 17
Минус 7 млн долларов в месяц: Зеленский со Шмыгалем наступают на грабли с Одесским припортовым заводом 26
Пенсионерам старше 75 лет анонсировали ежемесячные доплаты 57
Чехия снова выдает рабочие визы украинцам 117
Wizz Air продолжила отмену рейсов в Украину 26
В Минюсте назвали ТОП-5 должников на зарплате 107
В апреле розничная торговля в Украине упала почти на 15% 14
Зеленский подписал скандальный закон о «налоговом терроре» 143
Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе на $5 миллиардов 31
Более 20% украинцев не имеют счетов в банках 26
На Одесчине засуха уничтожила половину озимых зерновых 69
Минфин: Экономических оснований для дефолта Украины нет 18
Зеленский подписал «антиколомойский» закон 40
ВТО прогнозирует падение мировой торговли на треть 17
Гречка и лук возглавляют список подорожавших продуктов в апреле 15
Разумков подписал «антиколомойский» закон 26
Кабмин направил миллиард на поддержку животноводства и пчеловодства 62

По состоянию на 20 мая в Украине количество безработных составляло 501 тысячу человек (на 196 тысяч, или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года), сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

Отмечается, что рост объемов регистрации безработных произошел во всех регионах, наиболее существенно – в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и в Киеве (в 3,5 раза).

Львиную долю безработных (18%) можно отнести к категориям лиц, которые сталкиваются с большими трудностями при поиске работы. Так, по состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) - лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс.) - участники АТО. Эти категории пользуются дополнительными гарантиями в содействии трудоустройству.

Напомним, размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

Правительство выделило 6 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3452 грн.
16
Теги