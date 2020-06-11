Государственная служба статистики отказалась публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, сообщает Опендатабот.

«В начале года мы обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным службы статистики, до старта карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирали около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии - около 500 человек. Пиковым месяцем с наибольшей смертностью людей от проблем с дыхательными путями из года в год остается январь.

«В конце мая мы снова обратились к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина», – подчеркнули в Опендатабот.

Официальные данные, обнародованные Минздравом состоянию на 4 июня 2020 года, говорят о 747 смертях от коронавируса от начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

«Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны владеть данными о реальных показателях смертности и их причинах», - подчеркнул основатель Опендатабот Алексей Иванкин,.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев.