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В распоряжении Генпрокуратуры около двадцати уголовных дел против пятого президента Петра Порошенко и большинство из них более веские, чем дело за превышение служебных полномочий. Однако главная задача ведомства состоит в удовлетворении общественного запроса на возбуждении уголовных дел, которые потом ничем не закончатся. Такое мнение в эфире телеканала ZIK выразил народный депутат Александр Дубинский, сообщает УНИАН.

«На самом деле вручение подозрения Порошенко не более, чем фикция – народ хотел, подозрение вручили, Порошенко на этом пропиарился, устроив шоу, – все остались при своих интересах. Далее дело спихнут в суд, и начнется очередной переброс ответственности между ветвями власти», - объяснил Дубинский.

По его мнению, между Порошенко и Зеленским не существует никаких договоренностей. Но есть сигнал от международных партнеров касательно иммунитета пятого президента, так как он является подельником определенных западных политических и бизнес-элит, которые в 2014-2019 годах участвовали в разграблении Украины. 

«То есть, с одной стороны, существует прямой запрет на преследование Порошенко, с другой – народ Украины требует справедливости. Поэтому создан механизм игры, когда уголовные дела ничем не заканчиваются. Именно поэтому Порошенко позволяет себе буквально вламываться в офис Генпрокурора Ирины Венедиктовой, зная, что ему за это ничего не будет», - считает нардеп.
 
ForUm

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