В четверг, 11 июня, жара в Украине будет доминировать, днем ​​+29 + 35 градусов, на Западе свежее, + 24 + 28 градусов. В ночные часы ожидается + 17 + 22 градуса, в западных областях + 13 + 18 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве в четверг + 31 + 33 градуса, без осадков.

Ослабление жары и увеличение дождей – ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня. Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха.

«Поэтому пока внимательно прислушайтесь к себе, присматривайтесь к прогнозу погоды и показателей температуры воздуха - выбирайте правильное и здоровое отношение к жаре, не увлекайтесь чрезмерно солнцем или кондиционером», - призвала синоптик.