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В Ирпене Киевской области в связи с инфицированием коронавирусом работника детского сада заведение решили закрыть на карантин, сообщил заместитель городского головы Александр Маркушин.

«Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 одного из работников ирпенского детсада «Сказка». Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику», - написал он в Facebook.

Чиновник заверил, что с детьми больная не контактировала.

«Последний раз она была в помещении ДОУ 29 мая, когда заведение еще не работало. Затем ушла на больничный. Оперативно начинаем общую дезинфекцию детского сада», - сообщил Маркушин.

Как сообщал ForUm, ранее в  Броварах в детском саду «Калинка» подтвердили COVID-19 у 9 детей и 4 взрослых.
ForUm

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