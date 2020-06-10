В Ирпене Киевской области в связи с инфицированием коронавирусом работника детского сада заведение решили закрыть на карантин, сообщил заместитель городского головы Александр Маркушин.
«Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 одного из работников ирпенского детсада «Сказка». Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику», - написал он в Facebook.
Чиновник заверил, что с детьми больная не контактировала.
«Последний раз она была в помещении ДОУ 29 мая, когда заведение еще не работало. Затем ушла на больничный. Оперативно начинаем общую дезинфекцию детского сада», - сообщил Маркушин.
Как сообщал ForUm, ранее в Броварах в детском саду «Калинка» подтвердили COVID-19 у 9 детей и 4 взрослых.
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