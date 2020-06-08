В Броварах в детском саду «Калинка» подтвердили COVID-19 у 9 детей и 4 взрослых, сообщил мэр города Игорь Сапожко.

«Оперативная информация по ситуации в ДОУ «Калинка». Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа во всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, заболевшей коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными», - написал он в Facebook.

Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в Боярке, другие заболевшие лечатся амбулаторно.

Детский сад «Калинка» закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.