В Ривненской области на стихийной свалке бытового мусора нашли пробирки от тестов на COVID-19.

По данным полиции, к ним обратился председатель Демидовской ОТГ и сообщил, что вблизи села Копань неизвестные выбросили бытовой мусор.

По предварительной информации, ориентировочно 20 тонн бытовых отходов привезли из другой области. Среди них правоохранители также обнаружили использованные пробирки для определения коронавируса.

По данному факту следователи Демидовского отделения полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Согласно приказу Минздрава, пробирки, использованные для тестирования на COVID-19, должны обеззараживаться в лаборатории и передаваться на утилизацию.