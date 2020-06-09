Нидерланды сообщили о результатах анализов тел погибших членов экипажа сбитого лайнера рейса МН17 на Донбассе, сообщает УНИАН со ссылкой на urdupoint.

«В телах экипажа обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа», – сказал журналистам прокурор Тейс Бергер.

В кабине самолета обнаружили еще один осколок в форме бабочки. Это были два осколка из 370 найденных.

Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет и констатировал сходство с «Буком» типа 9М38М1.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.