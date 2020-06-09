также в разделеСтолица
Верещук готовится к праймериз на выборы мэра Киева 16
Киев поднялся на 44 пункта в рейтинге по стоимости жизни 15
В Киеве проректора университета задержали на взятке в 224 тысячи 59
В Киеве пьяный мужчина украл у посла автомобиль и попал на нем в ДТП 21
За сутки кронавирус подтвердили еще у 33 киевлян 23
Киевская электричка сегодня частично возобновляет работу 23
Коронавирус диагностировали еще у 72 киевлян 32
Новый антирекорд по скорости установлен камерами на дороге в Киеве 55
Завтра в Киеве частично возобновит работу городская электричка 17
За сутки у 83 киевлян зафиксировали коронавирус 14
Киевского «минера» поместили в психиатрическое учреждение 16
В Киеве заработает городская электричка, но с ограничениями 31
Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от «Евросолидарности» 128
«Евросолидарность» готова выдвинуть Кличко в мэры Киева 23
Полиция задержала 8 человек на акции в Киеве 20
Тищенко решил «брать» киевлян песком: засыпал детские площадки 23
Число новых случаев COVID-19 в Киеве продолжает расти 34
Под Радой мужчина пытался совершить самосожжение 18

Укрзализныця завершила реконструкцию остановочного пункта Выдубичи и создала на его базе транспортной хаб. Об этом заявил и.о. председателя правления компании Иван Юрик во время инспекции объекта, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

По его словам, после восстановления международного авиасообщения постепенно будет восстанавливаться курсирования Kyiv Boryspil Express с остановкой в ​​этом пункте.

«Отныне остановочный пункт Выдубичи объединяет в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, авто-, авиатранспорт и метрополитен, создавая комфортные условия для киевлян и гостей столицы», - подчеркнул он.

По словам Юрика, на первом этапе будет частично восстановлено курсирование экспресса, с увеличением количества авиарейсов компания будет увеличивать периодичность курсирования.

В рамках проекту создания транспортного узла на остановочном пункте Выдубичи построена высокая пассажирская платформа длиной 108 м, смонтирован навес платформы - 110 м, построены лестницы - 16,08 м, построен кассовый павильон - 66 кв. м, выполнено благоустройство территории, установлена водосточная система навеса над выходом из станции метрополитена, оборудовано электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло, созданы инклюзивные условия для людей с инвалидностью.

Кроме того, благодаря новой высокой пассажирской платформе остановочный пункт Выдубичи в будущем сможет принимать пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+.

Сейчас ежесуточно остановочный пункт Выдубичи принимает 2100 пассажиров.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
14
Теги