Верховный Суд отказал бывшему руководству Приватбанка в иске о защите деловой репутации, сообщает пресс-служба финучреждения.

«Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда от 27 мая 2020 была полностью удовлетворена кассационная жалоба Приватбанка, отменено решение судов предыдущих инстанций и отказано бывшему председателю правления банка В. Дубилету в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации», - говорится в сообщении.

Это первая победа государственного банка в Верховном Суде по делам по защите чести, достоинства и деловой репутации.

Бывший руководитель банка с 2017 года пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4 июля 2017 года, а именно что «при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений».

Напомним, речь шла о 36 кредитных договорах, заключенных во время так называемой «трансформации» корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.

Аналогичный иск был подан в Печерский райсуд и бывшим владельцем банка Игорем Коломойским. Дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. По данным агентства Kroll, в общем бывшие владельцы ПриватБанка вывели из банка до его национализации 5,5 млрд долларов.