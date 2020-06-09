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В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который завладел автомобилем посла другого государства, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Около 9 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончарной, что в Подольском районе. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог.

По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на месте правоохранители установили, что мужчина перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника «Мицубиси Паджеро». Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

«Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали возле автомобиля. Им оказался местный житель, 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление», - сообщил Крищенко.

 

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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