Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возвращения финансирования поддержку культуры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По нашей оценке, от 10-20 млрд грн потеряли креативные индустрии во время кризиса. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания. Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют. Это первый шаг. Сегодня уже передал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возвращения финансирования в поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения», - отметил Ткаченко.

Он сообщил, что в ближайшее время МКИП разработает концепцию, кому выделяются эти средства. «Вопрос на повестке дня, сразу беремся за него после возвращения финансирования», - отметил министр.