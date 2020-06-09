Подозрение активисту Сергею Стерненко в Службе безопасности Украины во вторник, 9 июня, не вручили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Виталий Коломиец.

«Странные вещи в деле Сергея Стерненко. Пришли сегодня к СБУ и поцеловали двери. Несмотря на то, что мы никого не звали, под СБУ все-таки собралось около тридцати блогеров и журналистов. Благодарю вас за неравнодушие. Подозрение снова не вручили «, - написал Коломиец.

Напомним, 7 июня Стерненко сообщил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения на 9 июня.