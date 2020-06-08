Служба безопасности Украины вызвала на допрос активиста Сергея Стерненко для вручения подозрения.

«Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00», - написал он в Facebook.

Стерненко отправил ответ в СБУ, где сообщил, что не может явиться на допрос, так как вызов получен за два дня до даты, на которую запланирован допрос.

«КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту», - пояснил он.

«Подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство», - подчеркнул Стерненко.

Напомним, ране Служба безопасности Украины вызвала Стерненко на 9:00 18 мая «для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении».

Сергей Стерненко – украинский активист, бывший глава одесского «Правого сектора». Известный благодаря организации и участию в протестных акциях, в частности бойкотах выступлений украинских артистов, которые ездят с выступлениями в России, и российских артистов, которые поддерживают вооруженную агрессию на востоке и оккупацию Крыма. Он выступал и против застройки части территории Городского сада Одессы - Летнего театра. Тогда ему предъявили подозрение в организации массовых беспорядков. В апреле 2018 начал работать над созданием в Одессе общественной организации «Неравнодушные». Сейчас живет в Киеве.

25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.