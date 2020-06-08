На этой неделе в Украине будет доминировать жара, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем ожидается + 27 + 32 градуса, в середине недели на Востоке, в Центре и на Юге местами + 32 + 35 градусов, однако в западной части будет свежая воздушная масса, + 23 + 28 градусов.

Такая относительная свежесть – из-за периодических дождей с грозами, которые будет предопределять атмосферный фронт.

Но в большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода.

Западная влажность может время от времени докатывать волны, как сегодня в Одесской области, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Однако все же в Украине преобладающей будет сухая и жаркая воздушная масса.

Ветер с юго-востока, умеренный.

В Киеве завтра, 9 июня, будет сухо и жарко, около 30 градусов. Вечером вероятность локального грозового дождя.

«В дальнейшем в столице удержится такая же горячая погода. Вся неделя обещает быть сухой, ближайшие дожди, кроме завтрашнего позневечернего, ожидаются 14-15 июня», - отметила Диденко.