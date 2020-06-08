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Христианская Церковь имеет необычайную силу, что доказывает ее двухтысячелетняя история.

Фото: РПЦ

Об этом в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru. 

«Ни один общественный институт, ни одна организация не сохранились в течение 2000 лет. А Церковь Божия, проходя через бесчисленные гонения, притеснения, раздираемая инспирируемыми расколами и ересями, сохранилась до сего дня.

Вот и мы с вами — часть Единой Церкви, которая благодатью Божией была создана в момент Святой Пятидесятницы. С тех пор та же самая благодать передается от каждого архиерея к последующему архиерею при рукоположении, через архиерея передается священству, а через священство передается всему народу Божиему. Та же самая благодать Святого Духа, которую получили святые апостолы в день Пятидесятницы», - сказал он.

Патриарх Кирилл также подчеркнул, что Пятидесятница является одним из главных праздников Православной Церкви.

«Мы празднуем величайшее событие, равное тому, что произошло в Вифлеемской пещере. Через Рождество в пещере нам явился рожденный там Богомладенец Христос. В день же Святой Пятидесятницы, по обетованию Божиему, снизошел Дух Святой - третье Лицо Святой Троицы - на всю вселенную, но особенно на учеников Христа Спасителя. В тот момент из простой группы людей силой Святого Духа они стали особой человеческой общностью, в которой Божественное соединяется с человеческим», - пояснил он.
ForUm

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