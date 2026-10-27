Студент готував провокації на замовлення ворога в Одесі

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки диверсій та планував інформаційні провокації на замовлення ворога.

Агентом виявився 21-річний студент. У поле зору російських спецслужб він потрапив, коли шукав «легкі» заробітки в тематичних телеграм-чатах, повідомляє СБУ.

На замовлення російських кураторів фігурант фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі для їх подальшого підпалу, стежив за об’єктом критичної інфраструктури регіону, а також намагався встановити місце проживання українського військовослужбовця.



Агент готував інформаційні провокації для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в портовому місті.



Одним із перших таких завдань було зламати систему керування рекламними сітілайтами в Одесі, щоб розміщувати на них пропагандистські матеріали рф.



Для цього фігурант отримав від російських кураторів спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого він міг змінювати зображення на рекламних конструкціях.



Наступним завданням агента мало стати розміщення прапора рф на рекламному сітілайті в центрі Одеси.



Співробітники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність фігуранта і затримали його за місцем проживання.



Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.