С 8 июня в Киеве возобновляется движение городских электропоездов, сообщила пресс-служба «Киевпастранса».

Так, движение возобновляется по направлениям «Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна» и в обратном: «Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина».

Поезда будут курсировать в часы «пик», а также по субботам и воскресеньям.

О возобновлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.

Напомним, 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня. Он будет адаптивным.

25 мая возобновили работу метрополитены Киева и Харькова.

Городская электричка должна была возобновить свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.