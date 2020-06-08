С 8 июня в Киеве возобновляется движение городских электропоездов, сообщила пресс-служба «Киевпастранса».
Так, движение возобновляется по направлениям «Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна» и в обратном: «Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина».
Поезда будут курсировать в часы «пик», а также по субботам и воскресеньям.
О возобновлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно.
Напомним, 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня. Он будет адаптивным.
25 мая возобновили работу метрополитены Киева и Харькова.
Городская электричка должна была возобновить свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.
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