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Подольский районный суд Киева приговорил 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле прошлого года, к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указанным приговором суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым. Согласно соглашению мужчина, действиями которого были нанесены телесные повреждения пассажирам электрички, безоговорочно признал свою вину в хулиганских действиях, искренне раскаялся и активно способствовал изобличению соучастников. Благодаря этому было установлено еще 2 участников указанных событий и 10 января 2019 им сообщено о подозрении.

Кроме того, подозреваемый согласился возместить ущерб, нанесенный его действиями.

Напомним, 30 июля 2018 группа молодых силой остановила электричку между станциями Сырец и Вышгородская. Злоумышленники разрисовали вагоны, забросали камнями людей и применять против них слезоточивый газ.

В настоящее время в уголовном производстве установлено участие и объявлено о подозрении 5 лицам.

Следствие продолжается. Другие участники преступления устанавливаются. Процессуальное руководство в производстве осуществляет Киевская местная прокуратура №7.
ForUm

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