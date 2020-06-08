Государство не понесет значительных убытков в случае признания Конституционным судом решения о неконституционности введения карантина в Украине. Такое мнение ывсказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Радио Свобода.
«Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано», - сказал Малюська.
4 июня в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан.
Напомним, в Украине ввели карантин с 12 марта, затем он неоднократно продлевался.
С 5 июня в стране начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.
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