также в разделеОбщество
Оккупанты передали дело Джемилева в суд 14
Гаврилова: Журналисты «1+1» не осилили установить по декларации Медведчука, что он - их совладелец 23
Камеры зафиксировали 200 тысяч нарушений ПДД на дорогах 13
В армии коронавирусом болеют 142 человека 9
МИД: Иран до сих пор не ответил на ноту Украины по делу PS 752 17
Садовый просит Кабмин разрешить ослабить карантин во Львове 11
МН17: Подозреваемые снова не явились на суд, одного представляет адвокат 24
Лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием 14
ОБСЕ зафиксировала въезд военных грузовиков из России в «ЛНР» 16
Степанов определился с главой НСЗУ 16
В Нидерландах начинается второй блок слушаний по делу МН17 29
Ткаченко предполагает, что увольнение Ройтбурда – политическое 20
В Украине – 463 новых случая COVID-19 18
Иран: «Черные ящики» самолета МАУ не содержат важную информацию 28
СБУ вызвала Стерненко для вручения подозрения 26
Минздрав назвал регионы, не готовые к ослаблению карантина 38
Несмотря на запрет во Львове открываются фитнес-клубы 18
Украина - на втором месте по онкологии в Европе 35

Государство не понесет значительных убытков в случае признания Конституционным судом решения о неконституционности введения карантина в Украине. Такое мнение ывсказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Радио Свобода.

«Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано», - сказал Малюська.

4 июня в  Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан.

Напомним, в Украине ввели карантин с 12 марта, затем он неоднократно продлевался.

С 5 июня в стране начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги