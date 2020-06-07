По состоянию на 7 июня Киев и четыре региона Украины, в частности Волынская, Львовская, Ровенская и Черниговская области не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
В Волынской области зафиксировано 1136 случаев коронавируса, во Львовской - 2121, Ровенской - 2046, Черниговской - 279.
Напомним, в Украине третий день подряд снижается число зараженных коронавирусом.
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