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По состоянию на 7 июня Киев и четыре региона Украины, в частности Волынская, Львовская, Ровенская и Черниговская области не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

В Волынской области зафиксировано 1136 случаев коронавируса, во Львовской - 2121, Ровенской - 2046, Черниговской - 279.

Напомним, в Украине третий день подряд снижается число зараженных коронавирусом.
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