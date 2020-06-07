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За прошедшие сутки коронавирус в Украине выявили у 485 человек, 242 пациента выздоровели, еще 11 умерли.

В Украине третий день подряд снижается число новых выявленных случаев за сутки. Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях, 5 июня — о 553 новых заболевших, 4 июня — о 588.

Всего в Украине выявлено 26 999 случаев заболевания. Умерли 788 пациентов, выздоровели 12 054 человека.

На данный момент коронавирус обнаружен:

в Винницкой области — 20 новых случаев заболевания, всего — 1136;

в Волынской области — 29 случаев, всего 1052;

в Днепропетровской области — 6 новых случаев, всего — 971;

в Донецкой области 28 новых случаев, всего — 231;

в Житомирской области — 11 новых случаев, всего — 881;

в Закарпатской области — 21 новый случай, всего — 1322;

в Запорожской области — 7 новых случаев, всего — 495;

в Ивано-Франковской области — 29 новых случаев, всего — 562;

в Киеве — 43 новых случая, всего — 3418;

в Киевской области — 36 новых случаев, всего — 1784;

в Кировоградской области — 7 новых случаев, всего — 553;

в Луганской области — 2 новых случая, всего — 54;

во Львовской области — 68 новых случаев, всего — 2121;

в Николаевской области — 2 новых случая, всего — 309;

в Одесской области — 10 человек новых случаев, всего — 996;

в Полтавской области — 1 новый случай, всего — 274;

в Ровенской области — 32 новых случая заболевания, всего — 2046;

в Сумской области — 1 новый случай, всего — 193;

в Тернопольской области — 20 новых случая, всего — 1275;

в Харьковской области — 29 новых случаев, всего — 1251;

в Херсонской области — новых случаев заболевания не было, всего заразились — 179;

в Хмельницкой области — 9 новых случаев заболевания, всего — 518;

в Черкасской области — 12 новых случаев, всего — 460;

в Черновицкой области -54 новых случая, всего — 3639;

в Черниговской области 22 новых случая, всего — 279.

С 22 мая карантин в Украине стал адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.

Напомним, в Житомирской области усилили карантин.
ForUm

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