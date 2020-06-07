За прошедшие сутки коронавирус в Украине выявили у 485 человек, 242 пациента выздоровели, еще 11 умерли.
В Украине третий день подряд снижается число новых выявленных случаев за сутки. Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях, 5 июня — о 553 новых заболевших, 4 июня — о 588.
Всего в Украине выявлено 26 999 случаев заболевания. Умерли 788 пациентов, выздоровели 12 054 человека.
На данный момент коронавирус обнаружен:
в Винницкой области — 20 новых случаев заболевания, всего — 1136;
в Волынской области — 29 случаев, всего 1052;
в Днепропетровской области — 6 новых случаев, всего — 971;
в Донецкой области 28 новых случаев, всего — 231;
в Житомирской области — 11 новых случаев, всего — 881;
в Закарпатской области — 21 новый случай, всего — 1322;
в Запорожской области — 7 новых случаев, всего — 495;
в Ивано-Франковской области — 29 новых случаев, всего — 562;
в Киеве — 43 новых случая, всего — 3418;
в Киевской области — 36 новых случаев, всего — 1784;
в Кировоградской области — 7 новых случаев, всего — 553;
в Луганской области — 2 новых случая, всего — 54;
во Львовской области — 68 новых случаев, всего — 2121;
в Николаевской области — 2 новых случая, всего — 309;
в Одесской области — 10 человек новых случаев, всего — 996;
в Полтавской области — 1 новый случай, всего — 274;
в Ровенской области — 32 новых случая заболевания, всего — 2046;
в Сумской области — 1 новый случай, всего — 193;
в Тернопольской области — 20 новых случая, всего — 1275;
в Харьковской области — 29 новых случаев, всего — 1251;
в Херсонской области — новых случаев заболевания не было, всего заразились — 179;
в Хмельницкой области — 9 новых случаев заболевания, всего — 518;
в Черкасской области — 12 новых случаев, всего — 460;
в Черновицкой области -54 новых случая, всего — 3639;
в Черниговской области 22 новых случая, всего — 279.
С 22 мая карантин в Украине стал адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.
Напомним, в Житомирской области усилили карантин.
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